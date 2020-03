Gabi Delgado, Sänger und Mitgründer der Elektronik-Band DAF, ist verstorben. Dies teilte heute sein Bandkollege Robert Görl via Facebook mit. Delgado wurde 61 Jahre alt.

DAF, oder in Langform Deutsch Amerikanische Freundschaft, wurden in den späten 1970er-Jahren gegründet. Sie zählen zu den Wegbereitern der elektronischen Musik in Deutschland.