Secrets of the Moon haben ein Musikvideo zu “Earth Hour” veröffentlicht. Ursprünglich als Black-Metal-Band gestartet, veränderte die Gruppe über die Jahre mehrfach ihren Stil. Auf ihrem letzten Album “Sun” von 2015 spielten Secrets of the Moon Dark Metal mit Anleihen von Rockmusik.

“Earth Hour” geht nun deutlich in Richtung Post Rock. Ob alle neuen Lieder so klingen, erfährt man am 8. Mai – dann erscheint das neue Album “Black House”.



