And One: Dreht Naghavi durch?

Die deutsche Synthie-Pop-Band And One macht derzeit nicht durch Musik auf sich aufmerksam. Sänger Steve Naghavi nutzt die Social-Media-Kanäle der Band seit einigen Tagen dazu, verschiedenste Verschwörungstheorien zu verbreiten. Die meisten der völlig abstrusen Posts wurden wieder gelöscht, jedoch durch ähnlich gelagerte Beiträge ersetzt.

Aktuell faselt Naghavi auf dem Facebook-Profil seiner Band von Mikrochips, die man bei Impfungen implantiert bekäme. Viele Fans reagierten auf Naghavis Beiträge abweisend, einige aber auch zustimmend. Überwiegend erntete der Sänger Hohn und Spott. So hieß es in den Facebook-Kommentaren “Xavier uns nicht voll” oder “Die Männer in den weißen Kitteln kommen gleich”.

Einzelne Kommentare zeigen sich auch ernsthaft besorgt über Steve Naghavi und mutmaßen, die Isolation aufgrund der Coronavirus-Epidemie sei dem im Iran geborenen Sänger nicht gut bekommen.