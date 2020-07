15 Jahre DARK-FESTIVALS.DE

Am 07.07.2005 ging dark-festivals.de online, genau heute vor 15 Jahren. Damit gehören wir sozusagen zu den Urgesteinen der Online-Musikmagazine, insbesondere in unserer Szene. Doch nicht nur die lange Laufzeit macht dark-festivals.de besonders, sondern auch die Community – also ihr.

Schon anderthalb Jahrzehnte lang haltet ihr uns die Treue und besucht in immer größer werdender Zahl unsere Internetseite. Ihr und eure große Resonanz wart die Motivation, auch in schwierigen Zeiten immer weiter zu machen. Beispielsweise hätten wir ohne euch 2013 sicher nicht den kompletten technischen Neustart der Seite hingelegt.

Was aus unserem kleinen, ehrenamtlich betriebenen Musikmagazin wird, hätte niemand für möglich gehalten. Deshalb sagen wir heute einfach nur: DANKE! Danke für all die positiven Rückmeldungen, egal ob online oder persönlich bei einem Konzert. Danke für all die Begegnungen. Danke für euer Verständnis, wenn auch mal nicht jeden Tag ein Update kommt. Danke für euer großes Interesse an dem, was wir hier tun.

Stefan, Sven & Natalie