Wacken im Stream

Auch das Wacken Open Air geht unter die Streamer. Nachdem die diesjährige Auflage des bekanntesten Metal-Festivals der Welt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben die Veranstalter nun ein Online-Musikevent organisiert.

Unter dem Motto “Wacken World Wide” werden vom 29. Juli bis zum 1. August Konzerte ins Internet gestreamt – also in dem Zeitraum, in dem das Wacken Open Air eigentlich stattgefunden hätte. Live mit dabei sind unter anderem Blind Guardian, In Extremo und Kreator.

Der Stream läuft auf wacken-world-wide.com und ist kostenlos. Wer das Festival-Feeling noch steigern möchte, bekommt für einen kleinen Obolus sogar Souvenir-Tickets und Festivalbändchen.