Die südafrikanische Metalcore-Band Facing The Gallows hat ein Musikvideo zu “Virginia” veröffentlicht. Es handelt sich – für das Genre ungewöhnlich – um ein teilakustisches Lied. Inhaltlich geht es in dem Stück um Verlust, denn Virginia war der Name der verstorbenen Mutter des Gitarristen von Facing The Gallows.

“Virginia” ist heute als Single erschienen.



Video: youtube.com