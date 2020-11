System of a Down: Neue Musik nach 15 Jahren

Die US-amerikanische Alternative-Metal-Band System of a Down hat zwei neue Lieder namens “Protect The Land” und “Genocidal Humanoidz” veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ihre ersten neuen Lieder seit 15 Jahren.

Das Comeback der Gruppe hat einen ernsten Hintergrund. Die Erlöse der beiden Lieder gehen an den Armenia Fund, der Kriegsopfer in Armenien und Artsakh (Bergkarabach) unterstützt.

Das von Armeniern bewohnte Artsakh war Ende September von Aserbaidschan überfallen worden. Seither herrscht in der Kaukasusregion ein offener Krieg, bei dem Aserbaidschan von der Türkei und syrischen Söldnern unterstützt wird.

Alle Bandmitglieder von System of a Down haben armenische Wurzeln. Die beiden Lieder zur Unterstützung des Armenia Funds können über systemofadown.bandcamp.com erworben werden.



Video: youtube.com