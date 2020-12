My Own Private Alaska: Comeback und Video

Die stilübergreifende Post-Rock-Band My Own Private Alaska war lange inaktiv. Im Frühjahr hatte die französische Gruppe dann ihr zehn Jahre altes Debütalbum neu aufgelegt. Am 26. März soll nun ihre neue EP “Let This Rope Cross All The Lands” erscheinen.

Als Vorgeschmack ist heute ein Musikvideo zu “Your Shelter” erschienen. Es handelt sich dabei allerdings um eine Live-Version, die wie das Video selbst auf dem Mont Saint-Michel in der Bretagne aufgenommen worden ist.

Die Studio-Version von “Your Shelter” wird auf der kommenden EP enthalten sein. Die hier zu hörende Live-Version ist mit zwei anderen Live-Stücken als Bonus für die Schallplatten-Ausgabe der EP gedacht.



Video: youtube.com