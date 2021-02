Die niederländische Death/Doom-Metal-Band Asphyx feiert mit ihrem neuen Album “Necroceros” Charterfolge in mehreren europäischen Ländern. Unter anderem erreichte das Album Platz 3 der deutschen Albumcharts, Platz 11 in der Schweiz und Platz 18 in Österreich. Im deutschsprachigen Raum war die Nachfrage damit sogar noch größer als in Asphyx niederländischer Heimat. Dort landete “Necroceros” auf Platz 51.