Sojourner: Neue Musik und neue Mitglieder

Die stilübergreifende Metal-Band Sojourner hat ihre Fans heute mit einer ganzen Ladung an Neuigkeiten überrascht. Zunächst hat die Gruppe, deren Mitglieder aus verschiedenen Ländern kommen, zwei neue Mitglieder vorgestellt. Es handelt sich um die neue Sängerin Lucia sowie den Gitarristen und Begleitsänger Tom.

Gleichzeitig haben Sojourner ein Musikvideo zu “Perennial” veröffentlicht, das erste Stück in der neuen Besetzung. Zusammen mit einem weiteren Lied namens “Relics of the Natural Realm” bildet “Perennial” außerdem eine Mini-EP, die am 4. Juni erscheint.



Video: youtube.com