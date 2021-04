Die deutsche Gothic- / Electro-Band Blutengel hat ein Musikvideo zu “The Victory Of Light” veröffentlicht. Das Stück ist als Single erhältlich und gleichzeitig der erste Vorbote des kommenden Blutengel-Albums.

Dieses trägt den Titel “Erlösung – The Victory Of Light” und soll am 16. Juli erscheinen.



Video: youtube.com