Van Canto: Video zu neuem Cover

Die deutsche A-Cappella-Metal-Band Van Canto covert auf jedem ihrer Alben auch Stücke anderer Metal-Bands. Da die Trackliste ihres kommenden Albums “To The Power Of Eight” seit einiger Zeit öffentlich ist, wussten Fans wahrscheinlich schon, dass es dieses Mal ein Titel von Amon Amarth sein würde.

Alle anderen wissen es jetzt, denn Van Canto haben ein Musikvideo zu ihrer Version von “Raise Your Horns” veröffentlicht. Das Original der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band stammt aus dem Jahr 2016.

Van Cantos neues Album “To The Power Of Eight” erscheint am 4. Juni.



Video: youtube.com