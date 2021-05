Harpyie: Video zum Cover-Album

Am 26. Juni veröffentlicht die deutsche Mittelalter-Rock-Band Harpyie ihr Cover-Album “Minnewar”. Auf diesem covert die Gruppe vor allem Lieder verschiedener Folk- und Mittelalter-Rock-Bands.

Vorab ist heute bereits eine Single samt dazugehörigem Musikvideo erschienen. Es zeigt Harpyies Version von “Wenn ich tot bin”, im Original von Luna Luna. Da die längst aufgelöst sind, ist “Wenn ich tot bin” wohl das am wenigsten bekannte Lied auf Harpyies Cover-Liste. Wer vor 20 Jahren schon in der Mittelalter-Rock-Szene aktiv war, wird sich womöglich an das Original erinnern.



Video: youtube.com