Die kanadische Symphonic-Death-Metal-Band Ex Deo hat ein Musikvideo zu “Imperator” veröffentlicht. Ihr neues Album “The Thirteen Years Of Nero” erscheint am 27. August.

In der Musik von Ex Deo dreht sich alles um das antike Rom. Die Band wird von Maurizio Iacono geleitet, dem Sänger der Melodic-Death-Metal-Band Kataklysm.



Video: youtube.com