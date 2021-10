Me And That Man haben ein Musikvideo zu “Angel Of Light” vorgestellt. Das Lied ist ist Teil ihres kommenden Albums “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2”, das am 19. November erscheint. Als Gastsängerin wirkt Amalie vom dänischen Metal-Projekt Myrkur an dem Stück mit.

Bei Me And That Man handelt es sich um das Soloprojekt von Behemoth-Sänger Nergal. Anders als dort steht bei Me And That Man nicht Metal, sondern Bluesrock auf dem Programm.



Video: youtube.com