Die deutsche Post-Rock-Band There’s A Light hat ein Musikvideo zu “Dark Clouds Behind, Bright Skies Ahead” veröffentlicht. Ihr neues Album “f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?” (genau so geschrieben, inklusive Streichung) erscheint am 10. Dezember.



Video: youtube.com