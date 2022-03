Secrets of the Moon lösen sich auf

Secrets of the Moon, früher bekannt für Black Metal und heute für Dark Rock, haben ihre Auflösung bekannt gegeben. Sänger Phil Jonas teilte mit, dass die Band ihre Entscheidung schon mit dem Album “Black House” von 2020 getroffen habe.

Demnach setzt die Band nun um was intern schon lange feststand. Secrets of the Moon verlassen die Bühne jedoch nicht ohne ein Abschiedskonzert. Auf dem diesjährigen Party San Open Air (11. bis 13. August in Schlotheim) kann man die Band ein letztes Mal live erleben.



Video: youtube.com