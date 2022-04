Die deutsche Electro-Band Rroyce hat ein Musikvideo zu “Paranoiac SL” veröffentlicht. Das Stück ist Vorbote ihres kommenden Albums “Rroarr”, das am 19. August erscheint.

Außerdem haben Rroyce heute ihre erste eigene Headliner-Tournee angekündigt. Einen Termin in unserem Stammgebiet gibt es dabei auch: Am 23. September in der Live Music Hall in Mörlenbach-Weiher.



Video: youtube.com