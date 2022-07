Phungo meets Metal Up Your Life am 12.08. in Pfungstadt

Dass beim Phungo Festival in Pfungstadt auch Metal erklingt, liegt an der Zusammenarbeit mit der Darmstädter Veranstaltungsreihe Metal Up Your Life. Besonders wertvoll wurde diese Kooperation im Jahr 2020. Die Oetinger Villa in Darmstadt konnte aufgrund der Pandemie eine ganze Zeit lang nicht bespielt werden. So zog das Metal Up Your Life kurzerhand auf das Phungo Festival um und wurde zum coronagerechten Open Air (siehe Festivalbericht).

Doch auch nach Ende der pandemischen Einschränkungen arbeiten beide Veranstaltungen weiter zusammen. So heißt es am 12. August im alten Pfungstädter Schwimmbad wieder: Phungo meets Metal Up Your Life! Gemessen am kleinen Rahmen ist mit Rage ein bemerkenswert großer Headliner am Start. Die bekannte Power- und Heavy-Metal-Band ist seit 1984 aktiv und steht für mehr als nur “Straight To Hell”.

Dabei ist auch die stilistisch breit aufgestellte Melodic-Metal-Band All Will Know, die das Metal Up Your Life organisiert. Mein Kopf ist ein brutaler Ort steuern groovigen Thrash Metal mit zweifachem Gesang bei. Eröffnet wird der Konzertabend von den poppig-melodischen Newcomern Postmodern Fantasy.

All Will Know starten um 17:30 Uhr mit einem Akustik-Set, das Metal-Programm beginnt um 18:30 Uhr. Headliner Rage legen um etwa 22 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Am Mittag gibt es für die kleinen Gäste bereits ein Kinderprogramm samt Zauberer.