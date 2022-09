Rock The River fällt aus

Die Veranstaltung Rock The River am 5. November fällt aus. Geplant war das Event als schwimmendes Konzert, das mit drei Bands an Bord der MS Rheingold in Koblenz hätte stattfinden sollen.

Hinter Rock The River stecken die Rockfreunde Rengsdorf e.V., bekannt durch das Rengsdorfer Rockfestival. Der Verein teilte nun mit, dass nur wenige Tickets für Rock The River verkauft werden konnten und die Kosten der Veranstaltung damit nicht zu tragen sind. Rock The River wird daher abgesagt. Die Rockfreunde wollen nun alle Kraft in das Rengsdorfer Rockfestival 2023 stecken.