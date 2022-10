Die deutsche Metal-Band Atrocity hat ein Musikvideo zu “Desecration Of God” vorgestellt. Das Stück steht relativ nahe an den Death-Metal-Wurzeln der Band, die in der Vergangenheit auch schon deutlich weicher unterwegs war.

Atrocitys kommendes Album “Okkult III” erscheint am 20. Januar.



Video: youtube.com