Die italienische Power- und Folk-Metal-Band Elvenking hat ein Musikvideo zu “Rapture” veröffentlicht. Das Stück ist heute als Single erschienen.

Im Rahmen der Single-Veröffentlichung haben Elvenking auch gleich ihr kommendes Album angekündigt. Es trägt den Titel “Reader Of The Runes – Rapture” und soll am 28. April erscheinen.



Video: youtube.com