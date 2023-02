Das australische Black-Metal-Duo Austere hat ein Musikvideo zu “Sullen” veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die erste und einzige Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album “Corrosion of Hearts”, das am 28. April erscheint.

Mit “Corrosion of Hearts” kehren Austere nach vielen Jahren der Inaktivität auf die Bildfläche zurück. Ihr letztes Album “To Lay Like Old Ashes” erschien 2009.



