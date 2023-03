Die komödiantische italienische Heavy-Metal-Band Nanowar of Steel hat den Song “Pasadena 1994” als Video veröffentlicht. Das Stück befasst sich thematisch mit dem Fussball-Finale Brasilien gegen Italien, das 1994 in Pasadena / USA stattfand. Gastsänger Joakim Brodén von Sabaton schlüpft daher auch in die Rolle eines Sportkommentators.

“Pasadena 1994” ist Teil von Nanowar of Steels kommendem Album “Dislike to False Metal”, das am 10. März erscheint.



Video: youtube.com