Die schwedische Power-Metal-Band Saint Deamon hat ein Musikvideo zu “Load Your Cannons” veröffentlicht. Das Stück ist Teil ihres kommenden Albums “League Of The Serpent”, das am 21. April erscheint.

“League Of The Serpent” folgt auf “Ghost” von 2019, das nach zehn Jahren ohne neues Album praktisch ein Comeback darstellte.



Video: youtube.com