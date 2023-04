Majesty lösen sich auf

Die deutsche Heavy-Metal-Band Majesty hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Nach zehn Studioalben sei “die Geschichte komplett erzählt”. Alles, wofür die Band steht, hätten Majesty in ihr kommendes Album “Back to Attack” gesteckt. Von jetzt an sei alles, was die Band noch tun könne, sich selbst zu kopieren.

Das käme für die vier Musiker aber nicht in Frage, daher sei das Ende der Band beschlossen worden. Somit werde das kommende Album “Back to Attack” das letzte von Majesty sein und das Release-Konzert am 28. April in Würzburg ihr letzter Auftritt.

Das heißt auch, dass die Band bereits bestätigte Konzerttermine für den Zeitraum nach der Release-Show nicht mehr wahrnehmen wird.