Bang Your Head Festival am Ende

Das Bang Your Head Festival im baden-württembergischen Balingen ist Geschichte. Vom 13. bis zum 15. Juli hätte das Metal-Festival eigentlich sein Comeback aus der Corona-Pandemie feiern sollen. Bestätigt waren unter anderem Helloween und Saxon.

Die Veranstalter haben das Bang Your Head Festival nun jedoch abgesagt. In einer Stellungnahme heißt es: “Die Voraussetzungen für die Veranstaltung eines Open-Air-Events wie dem in Balingen sind anno 2023 völlig andere als noch 2019 – auch in wirtschaftlicher Hinsicht.” Daher müsste man nun “die Notbremse ziehen” und könne das Festival nicht stattfinden lassen.

Eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt sei nicht geplant. Das Bang Your Head Festival 2019 war damit die letzte Auflage der erstmals 1996 durchgeführten Veranstaltung.