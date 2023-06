Die multinationale Power-Metal-Band Angus McSix hat ein Musikvideo zu “Ride To Hell” veröffentlicht und bleibt damit ihrer Vorliebe für Animationsvideos treu. “Ride To Hell” ist Teil von Angus McSix’ Debütalbum “Angus McSix and the Sword of Power”, das im April erschienen ist.



Video: youtube.com