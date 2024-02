Front 242 hören als Live-Band auf

Die belgische Electro-Band Front 242 hat mitgeteilt, ihre Live-Aktivitäten Anfang nächsten Jahres einzustellen. In einer Bekanntmachung heißt es, die Gruppe wolle auf hohem Niveau aufhören und den Fans “Erinnerungen an die Band auf ihrem Höhepunkt hinterlassen, voller Energie und Leidenschaft”.

Das letzte Deutschland-Konzert der Band findet demnach am 25. Dezember auf dem Dark Storm Festival in Chemnitz statt. Ihre letzten Konzerte überhaupt geben Front 242 am 24. und 25. Januar nächsten Jahres in Brüssel.

Front 242 wurden Anfang der 1980er gegründet und gelten als Pioniere ihres Genres.