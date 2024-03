Grave Digger: Tour zum 45. Jubiläum

Die deutschen Heavy-Metal-Urgesteine Grave Digger sind seit 1980 aktiv. Ans Aufhören denkt die Band rund um Frontmann Chris Boltendahl offenbar noch nicht: Heute haben Grave Digger für Anfang nächsten Jahres eine Tour zu ihrem 45. Jubiläum angekündigt.

Die 14 Konzerte sollen im Januar und Februar stattfinden – 13 in Deutschland und eines in der Schweiz. Auf der gesamten Tour werden Grave Digger von Victory begleitet. Zusätzlicher Support sind in der ersten Hälfte der Tournee Rigorious, danach Warwolf.

Zwei der Konzerte werden in unserem Stammgebiet stattfinden: Am 25. Januar in Andernach und am 2. Februar in Mannheim.