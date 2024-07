Mit “Vi Finnes” hat die stilübergreifende norwegische Band Whispering Void ihre erste Video-Single veröffentlicht. Das Stück ist Teil ihres Debütalbums “At the Sound of the Heart”, das am 18. Oktober erscheinen soll.

Whispering Void ist die neue Band von Ronny Stavestrand, Lindy-Fay Hella (Wardruna),

Gaahl (Wardruna, Gorgoroth) und Iver Sandøy (Enslaved).



Video: youtube.com