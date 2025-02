Die indische Folk-Metal-Band Bloodywood hat mit „Tadka“ einen neuen Song als Video veröffentlicht. Das Lied handelt von einer der wichtigsten Sachen überhaupt: Essen. Es ist auch Teil von Bloodywoods kommendem Album „Nu Delhi“, das am 21. März erscheint.

Auf ihrer Tour zum neuen Album gibt es auch fünf Möglichkeiten, Bloodywood in Deutschland live zu sehen – unter anderem am 7. März in Frankfurt und am 8. März in Stuttgart.