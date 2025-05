Die deutsche Rock- und Metal-Band Knorkator hat eine neue Single veröffentlicht. „Das Unheil“ gibt es auf den üblichen Streaming-Plattformen zu hören und auch auf Youtube als Video zu sehen.

Wer sich das Stück live anhören will hat dazu Gelegenheit auf Knorkators „Aller guten Dinge sind 30!“-Tour, die am 21. November auch in der Halle02 in Heidelberg gastiert.



Video: youtube.com