Die deutsche Folk-Metal-Band Tales of Ratatösk sieht sich „plötzlich und unerwartet“ mit dem Ausstieg ihrer Sängerin Lin konfrontiert. Mit Ausnahme von einem Konzert in Oberhausen in wenigen Tagen hat die Band daher alle geplanten Auftritte abgesagt.

Die Gruppe möchte sich nun erst einmal „mit einem neuen Schreihörnchen (m/w/d)“ ausstatten. Zuschriften von Interessenten werden entgegen genommen.