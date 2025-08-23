Versengold: Sänger nach Statement beworfen

Die deutsche Folk-Band Versengold äußert sich öfter antifaschistisch und teilt mitunter auch gegen rechtspopulistische Parteien aus. Am Freitagabend kam es dabei auf dem Schlosshof Festival in Höchstadt an der Aisch zu einem unschönen Vorfall.

Nachdem er das Lied „Braune Pfeifen“ angesagt hatte, das eben diese Thematik behandelt, wurde Sänger Malte Hoyer mit einem metallenen Benzinfeuerzeug beworfen. „Es sollte mich wohl verletzten, hat mich glücklicherweise nicht getroffen“, teilte der Sänger in einem Kurzvideo mit.

Die Band möchte es nun „symbolisch zurückwerfen“ und hat ihre Fans nach Vorschlägen für eine Gravur des Feuerzeugs gefragt. Auf Facebook sind zur Stunde bereits hunderte Wortmeldungen eingegangen. Häufig ist dabei der Vorschlag zu lesen, das Feuerzeug zugunsten einer Anti-Rechts-Organisation zu versteigern.

Dem Schlosshof Festival, das gegen unrühmliche Aktionen Einzelner ebenso wenig gefeit ist wie jede andere Veranstaltung, machen Versengold natürlich keinen Vorwurf. „Danke Schlosshof Festival! Danke für die Party, fürs Mitfeiern, fürs Singen und auch fürs stabil bleiben trotz ein paar Idioten“, schreibt die Band auf Facebook.