Moonsorrow: Alkohol, Sturz, Krankenhaus

Diesen Auftritt von Moonsorrow werden die Zuschauer nicht so schnell vergessen: Am Samstagabend spielte die finnische Pagan-Metal-Band als Headliner auf dem War against War Festival in Berlin. Ihr Konzert konnte die Band aber nicht zu Ende spielen, da Sänger Ville Sorvali nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Grund für den Sturz war für viele Zuschauer offensichtlich. „Er war so was von sternhagelvoll, torkelte nur rum und verpasste seine Einsätze“, schrieb eine Augenzeugin auf der Facebook-Seite des Festivals. „Das war unprofessionell. Sagt den Auftritt ab oder nehmt ihm die Flaschen weg“, so ein anderer enttäuschter Fan auf der Facebook-Seite der Band.

Auch der Festivalveranstalter selbst zeigte sich in seinem Rückblick fassungslos: „Dann kommt der Headliner, auf den viele gewartet haben, mit einem betrunkenen Frontmann, der die Texte verpeilt, auf der Bühne rumtorkelt bis er in den Graben fällt und sich schwer verletzt. Und das von einer Band mit 30 Jahren Bühnenerfahrung.“