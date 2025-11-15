Gemeinsame Single von Hämatom und The Hardkiss

Die deutsche Metal-Band Hämatom und die ukrainische Rock-Band The Hardkiss haben ein Video zu ihrer gemeinsamen Single „Children of the Sun“ vorgestellt. Wer ältere Rock-Klassiker mag, dem wird die Melodie im Refrain bekannt vorkommen. Diese stammt nämlich von „Gyöngyhajú lány“ („Perlen im Haar“), dem 1969 erschienenen großen Hit der ungarischen Rock-Band Omega.

Die Single „Children of the Sun“ ist gestern erschienen und auch das Video hätte eigentlich schon gestern erscheinen sollen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte jedoch die russische Armee einmal mehr die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Luftangriffen überzogen. The Hardkiss, die aus Kiew stammen, hatten daher am Freitag keine Kapazitäten für Musikpromotion.

„Es gibt Tage, an denen Musik einfach zur Nebensache wird“, so Hämatom gestern in einer Stellungnahme. Ende des Monats treten Hämatom zwei Mal in der Ukraine auf.



Video: youtube.com