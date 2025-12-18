15.000 Euro für Hämatom-Stiftung gesammelt

Die deutsche Metal-Band Hämatom hat gestern eine Versteigerung für den guten Zweck durchgeführt. In einem Live-Stream kamen verschiedenste Erinnerungsstücke aus ihrer Bandgeschichte unter den Hammer.

Dabei kamen 15.000 € zusammen, die nun an die West Music Foundation fließen. Dabei handelt es sich um die Stiftung, die Hämatom zu Ehren ihres 2023 verstorbenen Bassisten Peter Haag alias West gegründet haben.

Mit dem Geld fördert die Stiftung Musikunterricht für Kinder aus finanziell schwächer gestellten Familien.