Wenige Tage nachdem VNV Nation all ihre Weihnachtskonzerte absagen mussten, befindet sich Sänger Ronan Harris auf dem Weg der Besserung. Ursache von allem sei eine schwere Verstopfung seiner Oberschenkelarterie gewesen, wie der Musiker nun mitteilte.

Am Freitag sei er erfolgreich operiert worden. Harris selbst spricht von dem „technisch futuristischsten Eingriff, den ich je gesehen habe“. Er befinde sich nun zur Erholung zu Hause und dürfe sich „auf eine gesündere, lebendigere Zukunft freuen und darauf, wieder mit euch zusammen zu singen“.

Harris bedankte sich ausdrücklich auch für die vielen positiven Nachrichten seiner Fans.