Chris Pohl stellt She Hates Emotions ein

Chris Pohl, bekannt als Sänger der Gothic-Band Blutengel, stellt sein Synth-Pop-Projekt She Hates Emotions ein. Grund ist der ungenügende Vorverkauf für die anstehende Tournee.

Wie Pohl ohne Beschönigungen mitteilte seien in manchen Städten nur 40 Tickets abgesetzt worden. Die Tour sei damit nicht zu finanzieren. „Für uns zeichnet es sich in den Zahlen ab, dass ihr einfach keine Lust auf She Hates Emotions habt. Zumindest nicht genug von Euch“, so der Musiker in seiner Stellungnahme.

Als Konsequenz daraus wird nicht nur die Tour abgesagt, sondern das Projekt gleich als Ganzes eingestellt. „Erstmal keine Tour und erstmal kein Album!“, so Pohl wörtlich. Stattdessen wolle er sich nun auf das kommende Blutengel-Album konzentrieren.