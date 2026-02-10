Vor 15 Jahren: Erstes Halbjahr 2011

Im zweiten Teil unserer Artikelserie Vor 15 Jahren wollen wir euch wieder dazu animieren, auch mal ein bisschen in unserem Archiv zu stöbern. Das erste Halbjahr 2011 war mit die Hochzeit der Festival-Tourneen. Vom Veranstalter von Heidenfest und Paganfest gab es nun auch den Neckbreakers Ball, den wir uns in Saarbrücken anschauten. Das Lineup konnte sich mit unter anderem Kataklysm, Legion of the Damned und Equilibrium wirklich sehen lassen.

Vor allem war das erste Halbjahr 2011 bei uns von vielen Rezensionen geprägt. 2011 war ein interessantes Musikjahr mit einer ganzen Reihe von denkwürdigen Alben. Es gab nach Jahren wieder ein neues Album von Falkenbach, außerdem neue Veröffentlichungen von Amon Amarth, Alestorm, Leaves’ Eyes und Draconian.

Dass das Album von Battlelore für elf Jahre ihr letztes sein würde, konnte niemand wissen. Noch weniger, dass man mit dem neuen Lifelover-Album die letzte CD vor dem Tod ihres Sängers in Händen hielt. Für Dornenreich war es das Jahr von „Flammentriebe“, das vielen bis heute als eines ihrer spektakulärsten Alben gilt. Später im Jahr gab uns die Band auch noch ein Interview dazu.

Sowohl Album als auch Interview gab es auch von Waldgeflüster (Rezension / Interview) und Suidakra (Rezension / Interview). Gleiches gilt auch für eine etwas unbekanntere Band: In Legend, die mit ihrem Piano-Metal zu den interessanten Newcomern des Jahres zählten (Rezension / Interview). Viel Spaß beim Querlesen!