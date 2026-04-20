Orden Ogan mit eigener Fan-Party

Die deutsche Power-Metal-Band Orden Ogan schmeißt eine eigene Fan-Party. Unter dem Titel Orden Ogan Con findet diese am 24. Oktober in der Heimat der Band statt: Arnsberg im Sauerland.

Auf ihrer Party spielen Orden Ogan ausdrücklich kein Konzert, sondern mischen sich unter die Fans und sind den ganzen Abend da. Für die musikalische Untermalung sorgen mehrere Metal-DJs, darunter Chris Boltendahl (Grave Digger) und Angus McSix.

Außerdem gibt es Autogramme, eine Fan-Ausstellung und eine Frage-und-Antwort-Runde mit der Band. Wer dabei sein will findet Eintrittskarten unter ordenogan.de .