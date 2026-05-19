Ghostkid: Nur noch einer übrig

Die deutsche Metalcore-Band Ghøstkid befindet sich im Umbruch. Sänger Sushi, der die Band 2020 nach seinem Ausstieg bei Eskimo Callboy gegründet hatte, ist nun das einzige verbliebene Mitglied.

Wie auf den Internet-Kanälen von Ghøstkid zu lesen ist, haben alle vier (!) anderen Musiker die Gruppe verlassen. In der Mitteilung ist von „verschiedenen individuellen Gründen“ die Rede, mehrere der Ausgeschiedenen haben versöhnliche Stellungnahmen veröffentlicht.

Details wurden nicht bekannt gegeben, auch zur weiteren Zukunft von Ghøstkid gibt es noch keine Informationen.