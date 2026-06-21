Verlosung: Gewinnt das neue Album von Astral Spectre!

Heute machen wir euch mal wieder auf eine Band aufmerksam, die den meisten von euch noch nichts sagen wird: Astral Spectre! Das turbulente Trio aus Baden-Württemberg bezeichnet das Fundament seiner Musik selbst als Blackened Heavy Metal. So kommt das instrumentale Klangbild dem klassischen Oldschool Heavy Metal recht nahe. Der Gesang ist jedoch guttural, lehnt sich also eher an Black Metal an.

Damit ist es aber noch nicht getan, denn auf ihren Blackened Heavy Metal packen Astral Spectre noch einiges drauf. Eine Klarinette bereichert das Klangbild. Außerdem kommen breite Elektronik-Schwaden hinzu, die an den Psychedelic Rock der 1970er-Jahre erinnern. Alles zusammen ergibt einen herrlich abgedrehten Sound mit hohem Wiedererkennungswert.

Im April haben Astral Spectre in Eigenregie und ohne Plattenlabel ihr neues Album „Cosmic Mirage“ herausgebracht. Die „kosmische Erscheinung“ hält eine gute dreiviertel Stunde an und umfasst sieben Lieder. Ein handsigniertes Exemplar von „Cosmic Mirage“ könnt ihr jetzt bei uns gewinnen! Schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Astral Spectre“, eurem Namen und eurer Anschrift an verlosung(at)dark-festivals.de .

Die Verlosung läuft bis einschließlich 12. Juli. Der Gewinner wird auf unserer Startseite und in unserem Newsletter bekannt gegeben. Alle im Rahmen der Verlosung gesammelten Daten werden wieder gelöscht. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserer Datenschutzerklärung. Nur eine Teilnahme pro Person.