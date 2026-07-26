Dirkschneider: Zwei Verletzte nach Chaos-Auftritt

Am Samstag trat die Solo-Band von Udo Dirkschneider bei der Pyraser Classic Rock Night im bayerischen Pyras auf. „Aufgrund unzureichender Sicherheitsbedingungen auf der Bühne“ – so die Band – sind Gitarrist Alen Brentini und Bassist Peter Baltes dabei schwer gestürzt.

Alen Brentini habe Prellungen und weitere Verletzungen erlitten, sei jedoch weiter in der Lage aufzutreten. Peter Baltes habe hingegen drei Rippenbrüche davongetragen und werde derzeit in einem Nürnberger Krankenhaus behandelt. Er werde voraussichtlich für längere Zeit nicht auftreten können.

Trotz der Umstände möchten Udo Dirkschneider und seine Band alle geplanten Auftritte wie vorgesehen wahrnehmen. Ob und wer dabei Peter Baltes ersetzt ist noch nicht bekannt.