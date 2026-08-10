Bands stellen Merchandise-Versand ins Ausland ein

In den letzten Tagen geben mehr und mehr Bands bekannt, dass sie den Versand von Fanartikeln ins EU-Ausland einstellen. Hintergrund ist die neue EU-Verpackungsrichtlinie, die diese Woche in Kraft tritt. Die Richtlinie verpflichtet Unternehmer dazu, beim Warenversand ins EU-Ausland die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus der verwendeten Verpackungen zu übernehmen.

Freimengen sind in der Richtlinie nicht vorgesehen, Erleichterungen für kleine Unternehmen ebenso wenig. Damit ist jede noch so kleine Band betroffen, die einen Online-Shop betreibt. Da die Umsetzung der Verpackungsrichtlinie für kleine Unternehmer organisatorisch und finanziell kaum zu stemmen ist, wird der Fanartikel-Verkauf ins EU-Ausland nun eingestellt wohin man auch schaut.

Zwar gibt es schon Petitionen gegen die Verpackungsrichtlinie und auch diverse Wirtschaftsvertreter laufen bereits Sturm. Wirkliche Abhilfe ist bisher aber nicht in Sicht.