Falkenbach erstmals live

Die Viking-Metal-Band Falkenbach ist nur phasenweise aktiv und verschwindet immer wieder für Jahre in der Versenkung. Kennern gilt die Ein-Mann-Band von Markus Tümmers dennoch als einer der Wegbereiter ihres Genres.

Die heutige Meldung kommt für Fans der Band einer Sensation gleich: Falkenbach werden zum ersten Mal live auftreten. Die Ankündigung kommt praktisch aus heiterem Himmel, denn Falkenbachs letztes Album „Asa“ stammt aus dem Jahr 2013. Seither hat man von der Band wenig gehört.

Falkenbachs erster Auftritt soll beim Prophecy Fest 2027 stattfinden, dem Festival des Plattenlabels Prophecy Productions. Dieses findet vom 2. bis zum 4. September 2027 in der Balver Höhle im Sauerland statt.