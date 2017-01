Die deutsche Metal-Band Hämatom hat mit „Made in USA“ ihren ersten englischsprachigen Song veröffentlicht.

Die Melodie dazu stammt von ihrem Titel „Made in Germany“ vom aktuellen Album „Wir Sind Gott“. Da „Made in USA“ auf keiner ihrer CDs enthalten ist, bieten Hämatom das Lied kostenlos zum Download an.



Video: youtube.com