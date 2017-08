Fallen Fortress Open Air am 02.09. in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim hat mehr zu bieten als den Wurstmarkt und diverse Weinfeste. Mit dem Fallen Fortress Open Air beherbergt die Stadt auch ein junges, aufstrebendes Metalcore-Festival. Die diesjährige Auflage der Veranstaltung findet am 2. September auf dem Stadiongelände statt.

Geboten wird ein schwungvolles Lineup mit mal mehr und mal weniger bekannten Bands aus dem Bereich Metalcore und verwandten Genres. Mit dabei sind unter anderem Shattered Lions, Naechte, Skywalker, Breathe Atlantis, Landmvrks und Polar. Anstelle einer Aftershow-Party geht es auch nach Ende des eigentlichen Programms mit Live-Musik weiter: Die King Nugget Gang macht den Rausschmeißer.

Als Headliner konnten die französischen Metalcore-Veteranen von Betraying the Martyrs gewonnen werden. In der Region machten die zuletzt beim Neuborn Open Air 2016 auf sich aufmerksam. Mit nur annähernd so viel Elan wie damals steht einer gelungenen Headliner-Show beim Fallen Fortress Open Air nichts im Wege.

Veranstaltet wird das Festival vom lokalen Verein Rock die Burg e.V., der nicht gewinnorientiert arbeitet. Der Eintrittspreis fällt daher mit 20 € sehr moderat aus. Das gesamte Lineup, Eintrittskarten und weitere Informationen zum Festival findet ihr unter fallenfortress.de.