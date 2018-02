WGT gibt erste Bands für 2018 bekannt

Die Veranstalter des Wave Gotik Treffens haben die ersten Bands für dieses Jahr bekannt geben. Es handelt sich um Ash Code, Confrontational, Imminent & Synapscape, Jo Quail, Phil Schoenfelt & Southern Cross, Second Still, Sturm Café, The Jesus And Mary Chain, The Last Cry, Trisomie 21 und Undertheskin.

Der Kartenvorverkauf für das vom 18. bis zum 22. Mai in Leipzig stattfindende Festival wurde wie üblich noch nicht gestartet. Weitere Informationen zum Festival findet ihr unter wave-gotik-treffen.de .

Wer wissen will wie es 2017 beim WGT war, kann unseren Festivalbericht lesen und sich unsere Bildergalerie anschauen (Teil 1 und Teil 2).